Посольство России ответило на заявление Эстонии по инциденту в Черном море

ТАЛЛИН, 4 дек — РИА Новости. Посольство РФ считает, что парламент Эстонии, обвиняя Россию в событиях в Черном море, где украинские корабли устроили провокацию, нарушив российскую госграницу, игнорирует очевидные факты.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны.

Парламент Эстонии на дополнительном заседании в понедельник принял заявление, в котором осудил действия России: "нападение на украинские корабли" и "захват и задержание украинских моряков". Парламент также призвал к расширению санкций против России.

"Поразительно, что (в заявлении парламента — ред.) ни слова не говорится о действиях тех, кто отдал преступный приказ кораблям ВМС Украины идти напролом в Керченский пролив, не реагировать на предупреждения и не останавливаться. Складывается впечатление, что в Киеве были готовы принести в жертву экипажи всех трех судов, лишь бы возложить вину на российскую сторону", — говорится в заявлении посольства России, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Российские дипломаты отмечают, что инициаторы заявления парламента игнорируют как очевидные факты, так и мнение политиков и экспертов, в том числе и ряда украинских, раскрывающих подоплеку этой опасной авантюры, следы которой ведут к попыткам действующего украинского президента удержаться в своем кресле на второй срок.

"Правомерны в таком случае новые вопросы — каких еще провокаций следует ожидать и где они могут произойти до предстоящих президентских выборов на Украине", — говорится в заявлении.

Дипломаты указывают на то, что требование наказать Россию бесперспективно. Это лишь еще более накалит атмосферу в российско-эстонских межгосударственных отношениях. "Совершенно очевидно, что такой настрой явно противоречит желанию народов наших стран выстраивать добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения", — отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.