Посольство России ответило на заявление Эстонии по инциденту в Черном море

ТАЛЛИН, 4 дек — РИА Новости. Посольство РФ считает, что парламент Эстонии, обвиняя Россию в событиях в Черном море, где украинские корабли устроили провокацию, нарушив российскую госграницу, игнорирует очевидные факты.
Парламент Эстонии на дополнительном заседании в понедельник принял заявление, в котором осудил действия России: "нападение на украинские корабли" и "захват и задержание украинских моряков". Парламент также призвал к расширению санкций против России.
"Поразительно, что (в заявлении парламента — ред.) ни слова не говорится о действиях тех, кто отдал преступный приказ кораблям ВМС Украины идти напролом в Керченский пролив, не реагировать на предупреждения и не останавливаться. Складывается впечатление, что в Киеве были готовы принести в жертву экипажи всех трех судов, лишь бы возложить вину на российскую сторону", — говорится в заявлении посольства России, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Российские дипломаты отмечают, что инициаторы заявления парламента игнорируют как очевидные факты, так и мнение политиков и экспертов, в том числе и ряда украинских, раскрывающих подоплеку этой опасной авантюры, следы которой ведут к попыткам действующего украинского президента удержаться в своем кресле на второй срок.
"Правомерны в таком случае новые вопросы — каких еще провокаций следует ожидать и где они могут произойти до предстоящих президентских выборов на Украине", — говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.