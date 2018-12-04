США намерены работать с союзниками для противостояния угрозам в мире

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут взаимодействовать с союзниками в Европе и других странах, чтобы противостоять угрозам по всему миру, особенно если РФ, по его мнению, не будет соблюдать договор о РСМД.

"Европейские страны могут быть спокойны в отношении того, что в деле обеспечения и защиты стабильности в Европе и по всему миру от угроз ядерных ракет средней дальности, особенно со стороны России, мы будем тесно работать со своими европейскими и другими союзниками в мире, которые также находятся под угрозой таких ракетных систем", — сказал Помпео во вторник в Брюсселе на пресс-конференции.

По его замечанию, договор о РСМД перестал быть актуальным, поскольку, как он считает, "только одна сторона выполняла его", и договор стал, по сути, "самоограничительным" документом. "Стратегически (для США) больше не имеет смысла оставаться в этой позиции, и мы выработаем наши дальнейшие шаги", — сказал госсекретарь США, отказавшись привести подробности стратегии Штатов в этом направлении.

Помпео также спросили, планирует ли Вашингтон размещать в Европе запрещенные ДРСМД ракетные установки, на что он рекомендовал обратиться по этому вопросу в Пентагон.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД, если Россия через 60 дней не вернется к выполнению договора. Он заверил, что в течение этого срока США по-прежнему не будут производить, испытывать и размещать какие-либо системы вооружений, запрещенные ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.