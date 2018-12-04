Во Франции "желтые жилеты" выступили за продление налогового моратория

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Активист "желтых жилетов", который называет себя представителем движения в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, Родольф Куджава заявил РИА Новости по телефону, что объявленный французским правительством полугодовой срок моратория на рост налогов на топливо слишком короткий и отсрочку необходимо увеличить хотя бы до одного года.

"Я думаю, что отсрочка должна быть гораздо длиннее. Нам нужно заморозить введение налога по крайней мере на один год… Шесть месяцев — это срок, но люди будут думать, что это лишь продлевает неизбежное", — сказал он. По мнению Куджава, так власти докажут, что "действительно нашли время подумать", как ввести эту меру наилучшим образом.

Он добавил, что введения моратория "недостаточно, чтобы успокоить" протестующих, поскольку теперь народ "хочет большего". Отсрочка на год обойдется государству дороже, но короткий срок лишь разделит движение "желтых жилетов" на "тех, кто готов принять паузу, и тех, кто полон решимости добиться лучших условий".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, на бензин и на дизельное топливо. Именно изменение налога на топливо с 1 января 2019 года и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.

Представители движения "желтых жилетов" неудовлетворены предложенным мораторием. Они заявили, что хотят не моратория, а отмены роста налога на топливо.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.