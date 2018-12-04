Саудовский король пригласил эмира Катара на саммит стран Персидского залива

ДОХА, 4 дек — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана Абдель Азиза Аль Сауда на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияд 9 декабря, несмотря на разрыв дипотношений, сообщило во вторник вечером Катарское агентство новостей.

Агентство не уточнило, принял ли эмир это приглашение. Однако ранее представитель правительственного медиаофиса Катара сообщил РИА Новости, что Доха всегда призывала к открытому доверительному диалогу для разрешения любых разногласий с соседями.

Ранее замминистра иностранных дел кувейта Халед Джаралла сообщил журналистам, что на саммит глав аравийских монархий, который в этом году пройдет в Саудовской Аравии, будут приглашены лидеры всех шести государств, включая Катар, с которым Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения более года назад, обвинив его в поддержке терроризма.

Прошлогодний саммит прошел в Кувейте в декабре, на нем присутствовали только два из шести лидеров стран Залива — эмиры Кувейта и Катара, никаких заявлений по поводу кризиса вокруг Катара в итоговом коммюнике саммита сделано не было.

Нынешняя встреча в верхах пройдет в преддверии саммита лидеров США и стран Персидского залива в Кэмп-Дэвиде, которая намечена на январь следующего года. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны региона положить конец конфликту с Катаром, называя Доху ключевым союзником в регионе.