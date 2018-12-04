Саудовский король пригласил эмира Катара на саммит стран Персидского залива

ДОХА, 4 дек — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана Абдель Азиза Аль Сауда на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияд 9 декабря, несмотря на разрыв дипотношений, сообщило во вторник вечером Катарское агентство новостей.
Ранее замминистра иностранных дел кувейта Халед Джаралла сообщил журналистам, что на саммит глав аравийских монархий, который в этом году пройдет в Саудовской Аравии, будут приглашены лидеры всех шести государств, включая Катар, с которым Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения более года назад, обвинив его в поддержке терроризма.
Нынешняя встреча в верхах пройдет в преддверии саммита лидеров США и стран Персидского залива в Кэмп-Дэвиде, которая намечена на январь следующего года. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны региона положить конец конфликту с Катаром, называя Доху ключевым союзником в регионе.