В Минске обсудили подготовку к передаче Киеву заключенных из ЛНР и ДНР

МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины ведут подготовку к передаче части заключенных, содержащихся на территории самопровозглашенных республик Донбасса, в тюрьмы на подконтрольной Киеву территории.

"Обсуждалась (на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу — ред.) подготовка к предусмотренной передаче задержанных, не связанных с конфликтом из ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) на подконтрольную украинскому правительству территорию", — заявил Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что во вторник в Минске достигнута договоренность о перемещении лиц, не связанных с конфликтов в Донбассе. "На сегодня около тысячи осужденных хотят сидеть в украинских тюрьмах, пока достигнута договоренность о перемещении более 60 из них. Перемещение должно произойти в ближайшие дни", — написала она.