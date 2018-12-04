В ЛНР назвали цель обстрела силовиками КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреливает единственный пункт пропуска между самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) и подконтрольной Киеву территорией в районе Станицы Луганской, заявила РИА Новости представитель ЛНР в группе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские силовики два раза за последние двое суток открывали огонь по единственному пункту пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией в районе Станице Луганской.

"Целью этих обстрелов является создание ситуации, при которой единственный пункт пропуска не сможет работать", — заявила представитель ЛНР.

В связи с введением в ряде областей страны военного положения после инцидента в Черном море подразделения и воинские части Объединенных сил Украины были приведены в полную боевую готовность. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.