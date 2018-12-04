Черногорская оппозиция раздаст участникам протестов желтые жилетки

БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Оппозиционный "Демократический фронт" (ДФ) Черногории проведет массовый митинг протеста в Подгорице в воскресенье, на котором раздаст протестующим символические желтые жилетки, заявил один из лидеров ДФ Андрия Мандич.

Высший суд в Подгорице ранее постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Небойшу Медоевича и Милана Кнежевича, так как оба отказывались давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем. Медоевича полиция в минувшую пятницу доставила в тюрьму, где он объявил голодовку.

Кнежевич в тот же день забаррикадировался в скупщине с однопартийцами и заявил РИА Новости по телефону, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством. Высший суд республики в понедельник принял решение о продлении ареста для Медоевича еще на два месяца, ДФ призвал граждан к ежедневным акциям протеста.

"То, что мы обещали вчера вечером — осуществили. Нынешний митинг больше вчерашнего, но меньше того, который будет завтра вечером. И так от митинга к митингу идем к воскресенью, когда на большом митинге раздадим тысячи желтых жилеток", — заявил собравшимся Андрия Мандич. Трансляция велась на странице ДФ в Facebook

"До того времени, надеюсь, кто-то поймет, что лучше невинных людей отпустить на свободу, чего мы и требуем", — подчеркнул он.

В июне 2017 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции снял депутатский иммунитет с Медоевича. Спецпрокуратура подозревает политика в том, что он "возглавлял преступную группу, которая занималась отмыванием денег с целью финансирования избирательной кампании" осенью 2016 года.

Оппозиционный лидер неоднократно заявлял об угрозах своей жизни. Нападения на Медоевича происходили в 2014 году в аэропорту Белграда, когда на него с кулаками набросился авторитетный черногорский бизнесмен Веселин Пейович, и в 2010 году, когда его попытался в Подгорице избить Ненад Мичунович, родственник еще более авторитетного бизнесмена Брано Мичуновича, которого оппозиция называет "главарем наркомафии" Черногории.

Желтые жилеты стали символом протестов во Франции против повышения налога на топливо. Французы с 17 ноября выходят на акции протеста по всей стране в желтых светоотражающих жилетах – одном из атрибутов водителей.