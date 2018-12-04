Страны НАТО выработают набор мер на случай прекращения ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Страны НАТО намерены совместно выработать набор мер на случай прекращения договора РСМД, этот вариант развития событий является вероятным, заявил во вторник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы продолжим обсуждать этот вопрос в рамках НАТО. Мы совместно разработаем набор ответов, мы сделаем этот во взвешенной, продуманной манере, потому что это очень серьезно, и нам нужно проанализировать последствия каждого шага", — заявил он.

"Я сожалею, что сейчас мы, скорее всего, увидим конец договора РСМД, но у нас не было никакой иной альтернативы, кроме как отреагировать таким образом. Потому что ни одно соглашение не будет работать, если соблюдается только одной стороной", — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".