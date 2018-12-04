БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты требуют немедленного возвращения украинских моряков, которые ранее нарушили госграницу РФ в Черном море и были задержаны, и будут готовить "коллективный ответ" на действия РФ, заявил во вторник в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков и сотрудников СБУ арестовали на два месяца.

"Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых удерживает сегодня, и немедленно. Мы будем готовить коллективный ответ, который продемонстрирует, что поведение России недопустимо", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.