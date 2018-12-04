НАТО готова обсудить с Россией ДРСМД в рамках СРН

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. НАТО готова продолжить диалог с РФ по ситуации с договором РСМД в рамках Совета Россия-НАТО (СРН), заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники будут продолжать работать над улучшением отношений с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать, в том числе в рамках заседаний Совета Россия-НАТО", — заявил он во вторник журналистам, подтвердив поддержку решения США предоставить 60-дневный срок РФ "вернуться к выполнению" договора.

"Мы обращались к РФ на многих уровнях, сейчас вы слышали единую позицию НАТО, это четкий сигнал РФ. Мы готовы поднимать этот вопрос еще раз на уровне СРН, как мы это сделали несколько недель назад. Россия знает о наших опасениях. Это не вопрос, сколько встреч у нас будет, Россия знает нашу позицию", — заявил Столтенберг.

"Теперь от России зависит сохранение договора", — добавил генсек. По его словам, российская сторона до сих пор не предоставила "никаких убедительных ответов на наши вопросы".