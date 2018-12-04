В США хакеры взломали почту членов Национального комитета республиканцев

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Неизвестные хакеры взломали аккаунты электронной почты высокопоставленных членов Национального комитета Республиканской партии (NRCC) в ходе предвыборной кампании в конгресс США, сообщает издание Politico со ссылкой на партийные источники.

Сообщается, что с апреля киберзлоумышленники в течение нескольких месяцев просматривали почтовые ящики четырех функционеров NRCC. По поводу инцидента была проведена внутренняя проверка, о нем сообщили в ФБР.

По данным издания, в комитете предполагают, что стали жертвой кибервзлома со стороны "иностранного агента". Отмечается, что информация о донорах республиканцев не пострадала от вторжения. Чувствительные данные, которые, предположительно, оказались в руках хакеров, пока не были опубликованы.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако потеряли его в палате представителей.