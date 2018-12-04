Эксперт раскритиковал обвинения против Вышинского

ПЕЗИНОК (Словакия), 4 дек — РИА Новости. Обвинения против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского глупы, его преследование киевскими властями несовместимо с европейскими нормами, заявил РИА Новости словацкий эксперт, глава аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.
"Помощь какой-то армии — это поставка боеприпасов, бензина или чего-то, что способствует боям. А информирование не имеет ничего общего с поддержкой. Я думаю, это глупость и доказательство того, что журналист не должен восприниматься как часть какой-то воюющей стороны", — заявил Бачишин в кулуарах проходящего в словацком Пезинке форума по журналистике.
По словам Бачишина, Вышинского следует освободить, его удерживают незаконно. Эксперт добавил, что "журналисты информируют, у них же нет пистолетов, они ничего не поставляют, просто пишут".
"Любые задержания и угрозы журналистам — это несовместимо с европейскими нормами, а раз Украина ассоциированная (с ЕС) страна и член ОБСЕ, она должна придерживаться каких-то норм или рекомендаций ЕС и ОБСЕ", — заявил он.
Максимальное наказание по статьям, которые инкриминируют Вышинскому, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил журналиста под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.