Эксперт раскритиковал обвинения против Вышинского

ПЕЗИНОК (Словакия), 4 дек — РИА Новости. Обвинения против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского глупы, его преследование киевскими властями несовместимо с европейскими нормами, заявил РИА Новости словацкий эксперт, глава аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

"Помощь какой-то армии — это поставка боеприпасов, бензина или чего-то, что способствует боям. А информирование не имеет ничего общего с поддержкой. Я думаю, это глупость и доказательство того, что журналист не должен восприниматься как часть какой-то воюющей стороны", — заявил Бачишин в кулуарах проходящего в словацком Пезинке форума по журналистике.

По словам Бачишина, Вышинского следует освободить, его удерживают незаконно. Эксперт добавил, что "журналисты информируют, у них же нет пистолетов, они ничего не поставляют, просто пишут".

"Любые задержания и угрозы журналистам — это несовместимо с европейскими нормами, а раз Украина ассоциированная (с ЕС) страна и член ОБСЕ, она должна придерживаться каких-то норм или рекомендаций ЕС и ОБСЕ", — заявил он.

Отвечая на вопрос, насколько словацкие журналисты осведомлены о притеснении российских СМИ на Украине, он отметил, что большого интереса к событиям на Украине в Словакии нет. "К Украине был интерес, когда был майдан в 2014 году, когда сменялась власть, но этот интерес упал, даже интерес к Донбассу", — пояснил он.

Максимальное наказание по статьям, которые инкриминируют Вышинскому, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил журналиста под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.