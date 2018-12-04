Спецпредставитель ОБСЕ обеспокоен напряженностью в Донбассе

МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что глубоко озабочен напряженностью в зоне конфликта в Донбассе и "вокруг нее", поскольку, по его мнению, стороны вместо поиска путей мирного решения конфликта "на самом деле двигаются в противоположном направлении".
В этой связи спецпредставитель ОБСЕ указал, что "глубоко озабочен" такой ситуацией, и в очередной раз обратился к сторонам с "настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации конфликта".
В связи с введением в ряде областей страны военного положения после инцидента в Черном море подразделения и воинские части Объединенных сил Украины были приведены в полную боевую готовность. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.