В МИД заявили о неукоснительном соблюдении ДРСМД Россией

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления госсекретаря США Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтеберга по ДРСМД, заявив, что Москва неукоснительно соблюдает положения договора.

"Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", — сказала она.

Ранее Помпео заявил, что США призывают РФ вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. Он также указал, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора. По его словам, США в течение 60 дней не будут производить и испытывать ракеты, подпадающие под договор РСМД.