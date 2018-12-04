Столтенберг заявил, что НАТО будет готовиться к варианту прекращения ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что у РФ остался "последний шанс" продемонстрировать в течение предоставленных США 60 дней выполнение договора РСМД, но альянс будет также готовиться к варианту его возможного прекращения.

"У России есть последний шанс вернуться к выполнению договора о РСМД, мы призываем ее воспользоваться им. Но альянс также должен готовиться к варианту, что мир будет жить без договора", — заявил Столтенберг журналистам.

"Это настолько серьезно, что если я начну перечислять потенциальные ответные шаги, это только усилит неопределенность и напряженность, поэтому мы будем делать это в сбалансированном и ответственном режиме", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, какие конкретные меры может принять НАТО в случае развала договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".