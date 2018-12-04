США 60 дней не будут производить и испытывать ракеты, подпадающие под ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. США в течение 60 дней не будут производить, испытывать и размещать ракеты, подпадающие под договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы (системы вооружений, запрещенные ДРСМД – ред.). После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил Помпео на пресс-конференции.
Также Помпео отметил, что такой 60-дневный период был поддержан их союзниками по НАТО, с которыми в Брюсселе обсуждался вопрос ДРСМД.
"Насчет этого есть полное единство (среди членов НАТО – ред.)", — сказал госсекретарь.
Он добавил, что США ранее уже призывали Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, но "пока нет никаких признаков, что они это делают".