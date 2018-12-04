США 60 дней не будут производить и испытывать ракеты, подпадающие под ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. США в течение 60 дней не будут производить, испытывать и размещать ракеты, подпадающие под договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее Помпео заявил, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД, если Россия через 60 дней не вернется к выполнению договора.

"Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы (системы вооружений, запрещенные ДРСМД – ред.). После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил Помпео на пресс-конференции.

Также Помпео отметил, что такой 60-дневный период был поддержан их союзниками по НАТО, с которыми в Брюсселе обсуждался вопрос ДРСМД.

"Насчет этого есть полное единство (среди членов НАТО – ред.)", — сказал госсекретарь.

Он добавил, что США ранее уже призывали Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, но "пока нет никаких признаков, что они это делают".