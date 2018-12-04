Глава МВД Франции не видит необходимости вводить в стране режим ЧП

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что после анализа ситуации не видит необходимости сейчас вводить режим ЧП на территории страны в связи с протестами.

Больше трех недель во Франции идут масштабные протесты движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин. Акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. В воскресенье официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво не исключал возможности введения режима чрезвычайного положения Франции после произошедших накануне беспорядков на акции в Париже 1 декабря.

"Я выступаю за эффективные меры. Я попросил провести анализ эффективности введения специального режима ЧП на следующей неделе. В настоящий момент решение (по этому вопросу – ред.) не принято… На данный момент мне не кажется, что будет полезно увеличить количество войск… По моим ощущениям, это не является необходимым", — сказал Кастанер, отвечая на вопросы французских сенаторов на заседании комиссии по законодательству.