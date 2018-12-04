Сохранение ДРСМД зависит от России, заявили в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Страны НАТО призвали Россию "срочно вернуться" к полному выполнению договора по РСМД, по мнению альянса, сохранение договора зависит от России, говорится в итоговом заявлении глав МИД стран альянса.

"Мы призываем РФ срочно вернуться к полному и верифицируемому выполнению (договора по РСМД — ред.). Сохранение договора теперь зависит от России", — говорится в заявлении, распространенном во вторник НАТО по итогам переговоров главы МИД стран альянса в Брюсселе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".