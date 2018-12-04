Киев блокирует механизм выплаты пенсий в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Представители Киева на переговорах в Минске блокируют внедрение механизма выплаты пенсий, разработанный Международным комитетом Красного Креста (МККК), заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова.

В начале ноября она заявляла, что МККК разработал и предложил к обсуждению пошаговый механизм выплаты пенсий гражданам с ограниченной подвижностью.

"Благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста на данный момент подготовлен рабочий механизм выплаты пенсий малоподвижным жителям республик, разработанный в рамках минской переговорной площадки… Украинская сторона блокирует внедрение этого механизма на постоянной основе", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По информации Никоноровой, МККК готов и далее оказывать поддержку в этом вопросе. Кроме того, полпред ДНР подчеркнула критическую ситуацию с выплатой зарплат работникам предприятия "Вода Донбасса", задержка длится уже четыре месяца.

"Дальнейшее игнорирование украинской стороной своих обязательств по выплате заработной платы сотрудникам "Вода Донбасса" может привести к соответствующим мерам со стороны республики, чтобы обеспечить бесперебойную работу стратегически важных объектов водной инфраструктуры Донбасса и восстановить нарушенные социальные права граждан", — заявила Никонорова.

Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.