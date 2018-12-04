Украина обвинила Россию в "попытке масштабной кибератаки"

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что якобы блокировала очередную попытку спецслужб РФ провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти, однако доказательств причастности РФ в ведомстве не представили.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что за последние четыре года Украина становилась объектом кибератак со стороны России около 6 тысяч раз, однако фактов, подтверждающих причастность РФ к кибератакам, министр не привел.

"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины", — говорится в сообщении СБ Украины в Twitter. Доказательств причастности РФ к кибератаке СБ Украины не представила.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНД. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".