НАТО подтвердила перспективы Грузии и Украины по вступлению в альянс

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Союзники НАТО подтвердили на министерских переговорах в Брюсселе перспективы Грузии и Украины по вступлению в альянс, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы подтвердили солидарность НАТО с Украиной. Мы признаем стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. И уже достигнут прогресс по реформам. Но проблемы остаются, поэтому мы призываем Украину продолжать идти по этому пути реформ", — сказал генсек.
"В целом я могу сказать, что мы твердо поддерживаем Грузию на пути к членству в НАТО. На нашей сегодняшней встрече мы договорились продолжить совместную работу по подготовке Грузии к вступлению. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Грузией в проведении реформ. И мы поблагодарили Грузию за ее большой вклад в нашу миссию в Афганистане", — заявил Столтенберг.
По его словам, "НАТО по-прежнему привержена укреплению связей с обеими странами".
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.