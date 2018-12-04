Порошенко поручил Климкину связаться с Красным Крестом

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину связаться с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узнать о состоянии украинских моряков, задержанных российской стороной за нарушение ее границы.

"Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину срочно связаться с Международным комитетом Красного Креста в Женеве, чтобы Красный Крест отправил специальную миссию для проверки состояния заключенных украинских моряков", — написал Порошенко в Twitter

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявляла, что передает данные о состоянии украинских моряков Киеву. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что получила от Москальковой информацию об условиях содержания украинских моряков.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.