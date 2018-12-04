МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "В. Ф. Танкер", отказавшийся от использования портов Украины после блокировки в Херсоне с 10 августа судна "Механик Погодин", оценил потери из-за изменения логистической схемы в 1,5-2,5 миллиона долларов за календарный год, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным судовладельцем неизменно является российская "В. Ф. Танкер", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала компания.

"В. Ф. Танкер" 1 декабря отмечал, что после ареста "Механика Погодина" не заходит в порты Украины. Ущерб от вынужденного простоя задержанного с 10 августа в украинском порту Херсон танкера "Механик Погодин", согласно предварительным данным, превысил 400 тысяч долларов, уточнила ранее во вторник компания.

"Смена логистической схемы для компании "В. Ф. Танкер" приведет к снижению рейсового результата флота (выручка за вычетом расходов на топливо, портовых сборов) на 1,5-2,5 миллиона долларов за календарный год", — сообщила пресс-служба компании.