Глава МВД Франции призвал "желтые жилеты" не выходить на акцию в субботу

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал мирных участников движения "желтые жилеты", которые выступают против насильственных действий, отмежеваться от погромщиков и не собираться на акцию в Париже в субботу, 8 декабря.

В группах движения в социальных сетях намечена акция на субботу.

"Я хотел бы воспользоваться этими слушаниями, чтобы донести важное сообщение с призывом к успокоению. И я призываю разумные "желтые жилеты", которые не поддерживают насильственные действия, отмежеваться от экстремистов и не собираться в Париже в следующую субботу, не собираться в месте, которое стало объектом напряженности", — сказал Кастанер, выступая на заседании комиссии по законодательству французского сената.

Ранее во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

Возмущенные повышением налога на топливо с 1 января 2019 года, а за ним и цен на бензин, французы стали выходить на акции протеста по всей стране с 17 ноября. Протестное движение носит название "желтые жилеты" — по основному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке. Основным требованием "желтых жилетов" было снижение цен на бензин. Однако позднее отмечали участники движения, они в целом против введения всё новых и новых налогов в стране.

Акции протеста во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.