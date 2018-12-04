Климкин обсудил с главами МИД стран НАТО отправку кораблей в Азовское море

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждал на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе предложение отправки кораблей в Азовское море.

"Мы обсуждали вопрос отправки кораблей в Азовское море", — сказал глава украинского МИД Павел Климкин журналистам, не уточнив, каков был итог дискуссии и какой был получен ответ на это предложение. Пресс-конференция проходила на украинском языке с переводом на английский.

Выступавший перед ним на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг не упоминал про такие меры, сказав лишь о подтвержденном союзниками намерении продолжать оказывать Киеву практическую и политическую поддержку.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.