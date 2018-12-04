Обрадор внесет в сенат поправку об отмене своего иммунитета

МЕХИКО, 4 дек – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что уже во вторник направит в сенат инициативу о пересмотре 108 статьи конституции, касающейся иммунитета главы государства, с целью отменить его.

"Эта инициатива направлена на то, чтобы покончить с неприкосновенностью. Заканчивается установленная конституцией безнаказанность, и президента смогут судить, как любого другого гражданина за любое преступление. Естественно, его смогут судить и за коррупцию, даже если он еще исполняет обязанности", – заявил Лопес Обрадор в ходе своей утренней пресс-конференции.

Отмена неприкосновенности главы государства была одним из предвыборных обещаний Лопеса Обрадора, выигравшего выборы президента в июле и вступившего в должность 1 декабря на шестилетний срок.

По действующей конституции президент Мексики может быть отдан под суд только за преступления, связанные с предательством родины.