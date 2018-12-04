Вершинин провел встречу с представителем МИД Израиля

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с заместителем гендиректора МИД Израиля Алоном Баром российско-израильский диалог в ООН и конфликты на Ближнем Востоке, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что особое внимание было уделено обсуждению конфликтов на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на проблематику ближневосточного урегулирования, а также ситуацию в Сирии и Ливане.
"С российской стороны была подтверждена приверженность двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе", — подчеркнули в министерстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы провести встречу лидеров Палестины и Израиля в Москве без предварительных условий.