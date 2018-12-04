Ущерб от блокировки танкера "Механик Погодин" превысил 400 тысяч долларов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ущерб от вынужденного простоя задержанного с 10 августа в украинском порту Херсон танкера "Механик Погодин", согласно предварительным данным, превысил 400 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "В. Ф. Танкер", которой принадлежит судно.
"За истекший период, по предварительным данным, сумма убытков от задержания танкера превышает 400 тысяч долларов", — отмечает пресс-служба компании во вторник.
Экипаж танкера "Механик Погодин" не может сойти с судна из-за введенного в нескольких регионах Украины военного положения, сообщала компания.
Закон о введении на 30 дней военного положения вступил в силу на Украине в минувший четверг после инцидента в Черном море, когда украинские ВМС нарушили границу России и были задержаны российскими кораблями. Военное положение касается Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.