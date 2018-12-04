Ущерб от блокировки танкера "Механик Погодин" превысил 400 тысяч долларов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ущерб от вынужденного простоя задержанного с 10 августа в украинском порту Херсон танкера "Механик Погодин", согласно предварительным данным, превысил 400 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "В. Ф. Танкер", которой принадлежит судно.

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является российская "В.Ф. Танкер", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала ранее компания.

"За истекший период, по предварительным данным, сумма убытков от задержания танкера превышает 400 тысяч долларов", — отмечает пресс-служба компании во вторник.

Экипаж танкера "Механик Погодин" не может сойти с судна из-за введенного в нескольких регионах Украины военного положения, сообщала компания.

Закон о введении на 30 дней военного положения вступил в силу на Украине в минувший четверг после инцидента в Черном море, когда украинские ВМС нарушили границу России и были задержаны российскими кораблями. Военное положение касается Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.