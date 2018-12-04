В Мадриде неизвестные украли сейф из Фонда Франсиско Франко

МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. Неизвестные забрались в помещение Фонда Франсиско Франко в Мадриде и похитили оттуда сейф.

По словам главы Фонда Хуана Чичарро, кража произошла накануне вечером. Неизвестные взломали замок входной двери и вынесли сейф. Однако, что именно в нем находилось, пока уточняется, не исключено, что деньги и документы, сообщает газета La Razón . Полиция изучает записи камер видеонаблюдения.

Фонд Франсиско Франко занимает всего несколько комнат в длинном трехэтажном здании, расположенном на северо-востоке испанской столицы. Во всех развешаны многочисленные портреты диктатора и эмблемы испанской фаланги – пять стрел, скрепленные ярмом. В холле продается франкистская литература.

Фонд Франсиско Франко существует на пожертвования его членов – всего около тысячи человек, годовой бюджет 120 тысяч евро, сообщал ранее РИА Новости его глава Хуан Чичарро.

В фонде, созданном в 1976 году, то есть после смерти диктатора, хранятся многочисленные документы, некоторые из них, по утверждению испанских СМИ, секретные. Впрочем, сам Фонд недавно опубликовал на своем сайте заявление, в котором утверждает, что доступ к документам открыт.

Фонд в последнее время оказался в центре полемики в Испании – ряд политических и общественных организаций требуют его закрытия. Он активно выступает против планов правительства Испании перезахоронить диктатора, который покоится в базилике в Долине Павших, расположенной в 70 километрах от Мадрида.

Во вторник стало известно, что внуки Франко обжаловали в Верховном суде Испании решение властей об эксгумации. Они указывают на тот факт, что, объясняя свое решение, правительство заявило, что Франко не является жертвой Гражданской войны, как остальные почти 34 тысячи человек, захороненных здесь. Однако, по данным монахов-бенедиктинцев, которые живут в расположенном рядом монастыре и проводят богослужения в базилике, в Долине Павших захоронен 191 человек, которые также умерли после войны.