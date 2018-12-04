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В НАТО назвали условие изменения политики в отношении России

(обновлено: 18:49 04.12.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭмблема НАТО. Архивное фотоЭмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. НАТО сохранит нынешнюю политику в отношении РФ до тех пор, пока в поведении Москвы, по мнению альянса, не появятся "позитивные" изменения, в частности в отношении ситуации на Украине, заявил во вторник журналистам чиновник в альянсе.

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Virginia Mayo
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"НАТО считает важным продолжать диалог, отмечает, что военные каналы связи продолжают использоваться, мы это приветствуем, это нужно для предотвращения инцидентов. Но политика останется прежней, пока в поведении РФ не проявятся позитивные изменения, в первую очередь в отношении Украины", — заявил чиновник на полях переговоров глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

НАТО заявляет, что придерживается в отношении РФ политики двуединого подхода — сильного сдерживания и стремления к политическому диалогу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что практически все формы сотрудничества России и НАТО заморожены, Москва обеспокоена полным отсутствием профессионального диалога между военными.

Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании послов и постоянных представителей РФ. 19 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин пообещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ России

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Тогда же была приостановлена работа Совета Россия-НАТО.

Основополагающий акт Россия-НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, НАТО "подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".

Украинские военные во время учений в Черниговской области. 3 декабря 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинский журналист раскрыл роль Запада во введении военного положения

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом. 29 октября 2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россию беспокоит курс НАТО на активную милитаризацию Европы, заявил Шойгу

Кроме того, Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Киев также не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Военнослужащий войск НАТО. Архивное фото
CC BY 2.0 / NATO /
В НАТО рассказали о трудностях альянса в случае войны с Россией‍

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток, военное присутствие наращивается от Черного до Балтийского морей. По ее словам, с октября в Балтии и на севере Европы сконцентрированы многочисленные силы и средства, участвующие в серии крупных военных учений альянса, которые дополняют уже развернутые в странах восточного фланга НАТО соединения. Подобные действия стран альянса "объективно ведут к милитаризации региона, генерируют новые риски и повышают градус военно-политического противостояния", добавляла Захарова.

В Минобороны РФ также отмечали, что НАТО под видом учений концентрирует войска в приграничных с Россией странах.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее
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