Государственные флаги Канады приспустят в память о Джордже Буше — старшем

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственные флаги будут приспущены на федеральных учреждениях в Канаде и на канадских представительствах в США в среду в память о 41-м президенте США Джордже Буше, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Президент Джордж Буш был государственным деятелем, патриотом и настоящим другом Канады. В среду, когда американцы скорбят о его кончине, флаги на федеральных учреждениях в Канаде и на канадских представительствах в Соединенных Штатах будут приспущены", — написал Трюдо в Twitter

Буш-старший скончался 30 ноября (в ночь на 1 декабря по мск) на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика Буша отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Он также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977) и 43-го вице-президента (1981-1989).