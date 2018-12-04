Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что страна получит позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины.

"Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом также заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС", — написал Порошенко в Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Он также выразил мнение, что нынешние украинские школьники уже будут жить в ЕС. При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий был менее скромен в своих прогнозах и заявил, что Украина может стать полноценным членом ЕС уже в 2025 году.

Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.