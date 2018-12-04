Парламент Армении не смог обсудить вопрос об аресте экс-министра Арутюняна

ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Парламент Армении из-за отсутствия кворума не смог обсудить во вторник вопрос о санкционировании ареста экс-министра охраны природы, депутата от оппозиционной Республиканской партии Арама Арутюняна, которого подозревают в получении крупной взятки, сообщили в парламентской пресс-службе.

"На заседании, в повестку которого было включено ходатайство генпрокурора о санкционировании уголовного преследования и ареста Арутюняна, зарегистрировались всего 26 депутатов вместо 53", — говорится в сообщении, размещенном на сайте законодательного органа.

Согласно регламенту парламента, если кворум не обеспечивается в течение четырех часов, то заседание считается несостоявшимся. Всего в Национальном собрании Армении 105 мест.

Ранее в Генпрокуратуре Армении заявили, что намерены предъявить Арутюняну обвинение в получении взятки в 14 миллионов долларов и легализации доходов, полученных незаконным путем. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в 2015 году, Арутюнян, занимавший в 2008 году должности министра охраны природы и главы межведомственной комиссии, предоставляющей лицензии на недропользование, потребовал и получил взятку за предоставление лицензии на геологоразведку и эксплуатацию 10 месторождений цветных металлов.

По версии следствия, бывший министр открыл на других лиц банковские счета в зарубежных странах, "легализовав доходы, полученные преступным путем". В Генпрокуратуре добавили, что в рамках уголовного дела еще двум лицам предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки в особо крупных размерах.