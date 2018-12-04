Омбудсмен ДНР предложила Киеву провести обмен пленными

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова предложила представителям Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске провести обмен пленными 27 декабря.

"На заседании гуманитарной подгруппы в Минске Донецкая народная республика сделала официальное предложение украинской стороне осуществить обмен удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных" 27 декабря 2018 года", — приводит слова Морозовой пресс-служба омбудсмена ДНР.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев большой обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года, однако вопрос так и не продвинулся.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.