На здании "Укринформа" установят мемориальную табличку националисту Донцову

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Власти Киева решили установить на здании государственного информационного агентства "Укринформ" мемориальную табличку теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову, сообщается на сайте издания "Обозреватель".

Взгляды и идеи Донцова легли в основу политической программы "Организация украинских националистов"* (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*, ОУН-УПА*). Донцов также известен своими расистскими и антисемитскими высказываниями.

"Увековечить его имя решили на стенах здания "Укринформ" — единственного государственного национального информагентства Украины. Как говорится на сайте КГГА, это обусловлено тем, что Донцов был первым директором "Украинского телеграфного агентства", которое является предшественником "Укринформа", — говорится в сообщении на сайте издания.

* Экстремистская организация, запрещенная в России