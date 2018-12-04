Московский омбудсмен рассказала о посещении задержанных украинских моряков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Трое раненых украинских моряков, задержанных в Керченском проливе и находящихся в московском СИЗО "Матросская тишина", получают необходимое лечение, медикаменты, им выдана теплая одежда и обувь, а также предоставлена возможность прогулок, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева по итогам посещения задержанных.

"С точки зрения их лечения, оно оказывается в полной мере, на сегодняшний день они получают антибиотики, плюс получают при необходимости обезболивание, регулярные перевязки, чувствуют себя вполне удовлетворительно. Они в полном объеме обеспечены теплой одеждой, теплой обувью, поэтому они могут принимать участие в прогулках, которые им предоставляют ежедневно. Двое молодых людей выходят на прогулки, но не регулярно, один молодой человек пока не выходит на прогулки, испытывает дискомфорт, тревожится за будущее", — сказала Потяева во вторник.

Она рассказала, что двое моряков имеют легкие ранения в руки, у одного из них задето сухожилие, однако, по ее словам, к серьезным последствиям это не приведет.

"У третьего молодого человека ранения двух ног, но он обеспечен средствами передвижения, ему выделены костыли, и сейчас он находится в специальной камере, где есть специальная наклейка для инвалидов. Эта камера больше по размеру, в ней есть все приспособления для передвижения", — подчеркнула омбудсмен.

Потяева также добавила, что жалоб на питание у задержанных не было, по ее словам, в палате с моряками содержатся в основном впервые привлеченные к ответственности за мошенничество.

"Выглядят нормально, никаких трудностей, особых замечаний от ребят не поступило, только было пожелание заменить чайник. Сотрудники, которые меня сопровождали, обещали, что сегодня же им будет выдан новый чайник. При условии возникновения каких-то ситуаций я оставила им свои координаты, чтобы они обращались, мы будем их ситуацию с пребыванием держать на контроле", — заключила она.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.