В посольстве России раскритиковали заявление Мэй об инциденте в Черном море

ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти обладают полной информацией об инциденте в Черном море, но это никак не влияет на высказываемые премьер-министром Терезой Мэй оценки произошедшего, заявил пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве.

Накануне, выступая в парламенте, Мэй заявила, что "Великобритания осуждает российскую агрессию в Черном море и призывает освободить 24 задержанных украинских моряков и три судна".

"Не можем принять такие обвинения… Все подробности этого инцидента доведены официально до британской стороны. Удивлены, что владение всей полнотой информации о случившемся никак не влияет на оценки, звучащие из уст главы правительства Великобритании", — заявил пресс-секретарь.

По словам дипломата, корабли ВМС Украины "совершили грубое нарушение норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море".

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



