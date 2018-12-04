В посольстве России раскритиковали заявление Мэй об инциденте в Черном море

ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти обладают полной информацией об инциденте в Черном море, но это никак не влияет на высказываемые премьер-министром Терезой Мэй оценки произошедшего, заявил пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве.
"Не можем принять такие обвинения… Все подробности этого инцидента доведены официально до британской стороны. Удивлены, что владение всей полнотой информации о случившемся никак не влияет на оценки, звучащие из уст главы правительства Великобритании", — заявил пресс-секретарь.
По словам дипломата, корабли ВМС Украины "совершили грубое нарушение норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море".
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.