Саммит ОДКБ вряд ли проведут до конца года, заявил Ушаков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Саммит ОДКБ вряд ли проведут до конца 2018 года, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я думаю, что до конца года, наверное, уже не успеем", — сказал он.