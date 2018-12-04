В Японии температура побила рекорд за 139 лет

ТОКИО, 4 дек — РИА Новости. Четвертый день декабря установил в Японии более 300 температурных рекордов: столбик термометра поднялся выше плюс 25, а в некоторых районах и до плюс 27 градусов, сообщила телекомпания NHK.

В префектуре Оита столбик термометра подскочил до отметки плюс 27 градусов, в Симанэ и Фукуоке — до плюс 25, в Наре — плюс 26 градусов. Температурный рекорд был установлен в 345 метеорологических наблюдательных пунктах из 940 по всей стране. Причем в некоторых районах, например, в городе Вакаяма, была зафиксирована самая высокая для этого дня температура за все 139 лет ведения наблюдений. В городах Фукуока и Мацуяма — за 128 лет.

Очень тепло сегодня было и в Токио. Днем сложно было встретить на улице людей в верхней одежде, некоторые снимали и пиджаки, оставаясь только в рубашках: в обеденный перерыв температура в японской столице составила плюс 23 градуса.

Даже на самом северном острове Японии Хоккайдо температура составила почти плюс 13 градусов.

Вторник в Японии оказался теплее обычного приблизительно на 10 градусов.