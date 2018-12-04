Россия считает, что любое давление извне на Венесуэлу контрпродуктивно

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия считает, что любое давление извне на правительство Венесуэлы контрпродуктивно, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Любое давление извне на правительство (президента страны Николаса) Мадуро — это контрпродуктивно и не способствует успокоению ситуации, налаживанию стабильности в этой стране. Мы считаем, что все внутренние проблемы, которые существуют, должны быть урегулированы через открытый диалог венесуэльских политических сил с уважением всех конституционных норм", — сказал Ушаков.