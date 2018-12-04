Ушаков: Болтон подтвердил заинтересованность США в контактах с Россией

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил заинтересованность США в контактах с Россией и сам готов их поддерживать, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Ушаков рассказал, что его встреча с Болтоном состоялась на саммите G20 в Аргентине за несколько минут до встречи "на ногах" лидеров РФ и США.

"Болтон подтвердил, в частности, что американская сторона заинтересована в продолжении диалога с нами. В том числе и сам Болтон выражал готовность продолжить эти контакты с нашими представителями", — сказал Ушаков.