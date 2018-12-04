В Киеве задержали грабителей, выдававших себя за сотрудников СБУ

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали группу из четырех человек, которые под видом сотрудников Службы безопасности Украины совершали разбойные нападения на территории Киевской области и Киева, сообщил во вторник представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, разбойники, используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины, совершали разбойные нападения на дорогах – останавливали элитные автомобили и завладевали имуществом водителей и пассажиров.

"Во время обысков по адресам злоумышленников была обнаружена спецодежда, шевроны СБУ (Службы безопасности Украины — ред.), поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочная одежда, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовались во время разбойных нападений", — написал Лысенко в Facebook.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. "Участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.