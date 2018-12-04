Еврокомиссия призвала Приштину отменить пошлины на товары из Сербии

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия во вторник призвала власти самопровозглашенной республики Косово отменить пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии.

"Еврокомиссия призывает правительство Косово отозвать решение о пошлинах на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины", — сказала журналистам представитель исполнительной коллегии ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, решение властей Косово оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в регионе.

Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил в понедельник комиссару по вопросам соседства и расширению ЕС Йоханнесу Хану, что не отменит пошлины на товары из центральной Сербии до признания Белградом независимости Приштины.

Правительство самопровозглашенной республики Косово 21 ноября установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Белград требует отмены пошлины, косовские сербы проводят мирные акции протеста. В понедельник на акцию в северной части Косовска-Митровицы на акцию протеста вышли несколько тысяч женщин.