Посол США поблагодарил Сербию за сдержанность после шагов Косово

БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Посол США Кайл Скотт поблагодарил во вторник президента Сербии Александра Вучича за сдержанность Белграда после введения косовско-албанскими властями 100% пошлины на всю сербскую продукцию.

Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил в понедельник комиссару по вопросам соседства и расширению ЕС Йоханнесу Хану, что не отменит пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии до признания Белградом независимости Приштины. Спикер косовского парламента Кадри Весели в тот же день оповестил общественность, что 14 декабря депутаты проголосуют за формирование вооруженных сил Косово. В связи с этим сербский лидер во вторник провел встречи с послами КНР, РФ и США, которым сообщил о возможных опасных последствиях шагов Приштины.

"Посол Скотт напомнил, что американский госсекретарь (Майк) Помпео призвал власти в Приштине отменить пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Посол Скотт повторил, что США поддерживают усилия Белграда по нормализации отношений с Приштиной и готовы помочь в достижении устойчивого решения, которое бы обеспечило стабильность, а также поблагодарил Сербию за сдержанную реакцию на последние события", — сообщила пресс-служба сербского президента.

Вучич отметил, что готов продолжить диалог с косовско-албанским руководством в Брюсселе после того, как Приштина отменит пошлины.

Правительство самопровозглашенной республики Косово 21 ноября установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Белград требует отмены пошлины, косовские сербы проводят мирные акции протеста. В понедельник на акцию в северной части Косовска-Митровицы на акцию протеста вышли несколько тысяч женщин.