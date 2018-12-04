Союз журналистов Украины заявил о 78 случаях нападения на сотрудников СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Почти 78 случаев нападения на журналистов зафиксировано на Украине с начала года, ситуация с безопасностью работников СМИ ухудшается, сообщил во вторник глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"В ноябре зафиксировано шесть случаев физической агрессии в отношении журналистов, причем большинство инцидентов сопровождалось публичным унижением работников СМИ со стороны радикально настроенных "активистов". С начала года в Украине произошло 78 (случаев — ред.) проявления физической агрессии в отношении журналистов", — написал Томиленко на странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация с физической безопасностью сотрудников СМИ продолжает оставаться напряженной.

"Публичное унижение журналистов – это очередное подтверждение печальных украинских реалий. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения", — добавил Томиленко.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.