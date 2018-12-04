В ОБСЕ не будут обострять дискуссию по Керченскому проливу, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Участники Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на встрече в Милане 6-7 декабря не будут обострять дискуссию при обсуждении инцидента в Керченском проливе, вопрос будет подниматься в контексте урегулирования кризиса на Украине в широком плане, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
"Вряд ли эта тема будет поднята специально на Совете министров иностранных дел, поскольку позиции еще не до конца определены и вряд ли кто-то хочет педалировать эту тему в такой острой форме, так как это может спровоцировать ухудшение не просто политико-дипломатического контекста, но и общей динамики урегулирования на Украине", — заявил эксперт РИА Новости.
Прецедент для Запада
"Страны-члены НАТО и Европейского Союза, конечно, будут ссылаться на этот инцидент при обсуждении проблем украинского урегулирования", — отметил Данилов.
Ясность для Германии
В условиях, когда итоговая оценка событий в Керченском проливе пока не сформирована, попытку сформировать собственное видение произошедшего предпринимает ФРГ. Именно это может стать основным результатом встречи главы МИД ФРГ Хайко Мааса с украинским и российским коллегами на полях СМИД, считает эксперт.
Активная позиция Берлина в обсуждении обусловлена стремлением продолжать участие в качестве заинтересованной стороны и переговорщика в процессе украинского урегулирования в целом и в рамках "нормандской четверки" и "минского процесса" в частности.