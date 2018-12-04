В ОБСЕ не будут обострять дискуссию по Керченскому проливу, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Участники Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на встрече в Милане 6-7 декабря не будут обострять дискуссию при обсуждении инцидента в Керченском проливе, вопрос будет подниматься в контексте урегулирования кризиса на Украине в широком плане, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

"Вряд ли эта тема будет поднята специально на Совете министров иностранных дел, поскольку позиции еще не до конца определены и вряд ли кто-то хочет педалировать эту тему в такой острой форме, так как это может спровоцировать ухудшение не просто политико-дипломатического контекста, но и общей динамики урегулирования на Украине", — заявил эксперт РИА Новости.

Прецедент для Запада

По оценке политолога, обострение обсуждения может проявить "новые линии расхождений и разногласий между Россией и странами Запада". Тем не менее, члены ЕС и НАТО могут сослаться на эту ситуацию, продавливая свою позицию по Украине.

"Страны-члены НАТО и Европейского Союза, конечно, будут ссылаться на этот инцидент при обсуждении проблем украинского урегулирования", — отметил Данилов.

Ясность для Германии

В условиях, когда итоговая оценка событий в Керченском проливе пока не сформирована, попытку сформировать собственное видение произошедшего предпринимает ФРГ. Именно это может стать основным результатом встречи главы МИД ФРГ Хайко Мааса с украинским и российским коллегами на полях СМИД, считает эксперт.

"Результаты будут заключаться именно в том, чтобы германская сторона более полно представила себе картину происходящего, инцидент, аргументацию сторон и выработала более четко свою позицию. В этом смысле вряд ли стоит ожидать каких-то новых подвижек, каких-то изменений в интерпретации Киева с одной стороны и в позиции России с другой стороны", — заявил Данилов.

Активная позиция Берлина в обсуждении обусловлена стремлением продолжать участие в качестве заинтересованной стороны и переговорщика в процессе украинского урегулирования в целом и в рамках "нормандской четверки" и "минского процесса" в частности.