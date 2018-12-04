Экс-премьер Украины считает, что в стране продлят военное положение

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что после истечения 30-дневного срока военного положения он будет продлено, так как это залог "политического выживания Петра Порошенко".

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

"Не факт, что это военное положение не будет продлено, не будет ужесточено. Все, что нагнетается — это чтобы создать такую истерию, при которой он будет рассматриваться как единственная возможность удержать страну от российского вторжения, сохранить ее независимость. Порошенко делает все, чтобы стать безальтернативным кандидатом. Такая мысль активно подбрасывается населению — "да, он мерзавец и негодяй, а если придет еще хуже?" — заявил Азаров на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, военное положение также нужно, чтобы подавить инакомыслие на Украине и любых критиков обвинить в "работе на Москву". Азаров признался, что опасается новых провокаций против России, подобных событиям в Керченском проливе, а также обострения в Донбассе.

"Активное принимают участие в подготовке украинских частей и англичане, и американцы, и поляки. Ну не терпится им устроить провокацию на Донбассе!", — заключил он.

Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 10% избирателей.