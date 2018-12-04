В Киеве более 500 жилых домов и почти 50 госучреждений остались без тепла

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 500 жилых домов и почти 50 госучреждений, в том числе школы и детсады, остались в Киеве без отопления из-за прорыва теплового коллектора в Соломенском районе во вторник, сообщила районная администрация.

По данным администрации, коммунальные службы приступили к ликвидации аварии, теплоснабжение обещают восстановить в течение суток.

"Произошел порыв в тепловом коллекторе (Чоколовский бульвар), без теплоснабжения остались 750 зданий, из них 509 жилых домов, 10 лечебных заведений, 23 детсада и 11 школ", — говорится в сообщении.