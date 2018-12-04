Россия и Индия обсуждают вопросы оплаты С-400 в нацвалютах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Дискуссии между Россией и Индией по вопросу использования нацвалют для оплаты поставок С-400 еще продолжаются, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Дискуссии по этому поводу еще продолжаются. У нас общее понимание о том, как мы будем продолжать реализацию заключенных контрактов. Но это касается не только С-400, есть и другие соглашения, и мы ведем обсуждения по нахождению новых путей расчетов, с использованием новых механизмов оплаты. Пока еще нет финальных решений, но общая линия заключается в том, что мы должны больше задействовать механизм расчетов в национальных валютах. Поэтому будут платежи в рупиях и рублях, и мы намерены двигаться вперед в этом отношении на взаимоприемлемой основе. Но детали пока не финализированы", — сказал посол.

В октябре российская компания подписала с Индией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 большой дальности на сумму более 5 миллиардов долларов. Сделка стала крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".

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