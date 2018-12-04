Премьер Франции заявил о проведении дебатов по теме налогов

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после массовых протестов движения "желтых жилетов" заявил о проведении дебатов на национальном уровне по теме налогов и возможным изменениям налоговой системы, они будут проходить с 15 декабря по 1 марта.

"Наконец, я хочу предложить большие дебаты по налогам и государственным расходам. Необходимо больше прозрачности по налогам во Франции. Наши налоги самые высокие в Европе, наша налоговая система чрезвычайно сложна и часто критикуема, поскольку кажется несправедливой. Давайте поговорим об изменениях, в которых она нуждается", — сказал Филипп в своем видеообращении.

"Эти консультации не должны будут походить ни на какие другие. Безусловно, будет диалог на национальном уровне. Дебаты должны будут проходить как можно ближе к французам на всем разнообразии наших территорий… Эти дебаты начнутся с 15 декабря и закончатся 1 марта", — отметил он.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.